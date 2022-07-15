15 июля 2022 | Время чтения 6 мин

Джейн Спай, , 16:20 — REGNUM Британкский депутат Том Тугендхат выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и следующего премьер-министра Великобритании 7 июля, практически сразу после того, как Борис Джонсон ушел в отставку. По результатам двух туров голосований, которые прошли 13 и 14 июля, он остается в гонке за лидерство среди пяти других кандидатов. В последнем голосовании он набрал наименьшее число голосов среди всех прошедших в следующий тур.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Том Тугендхат — британский политик, член парламента от округа Тонбридж-энд-Моллинг. С 2003 по 2013 год Тугендхат служил в британской армии в запасе. С 2017 года депутат занимает пост главы специального комитета по иностранным делам. О своих планах баллотироваться на пост премьер-министра Тугендхат заявил еще в январе 2022 года, он никогда публично не защищал Бориса Джонсона в скандале с вечеринками на Даунинг-стрит и других скандалах. Также политик наиболее известен по своему комментарию о падении Кабула в августе 2021 года: «Это не должно быть поражение, но на данный момент все похоже именно на него».

О выдвижении своей кандидатуры депутат официально заявил в статье для Telegraph. На протяжении всей своей предвыборной кампании он утверждает, что Британии нужен «чистый старт».

«Мы знаем, что доверие к нашей политике рушится. Мы столкнулись с кризисом стоимости жизни дома и угрозами за границей. Нам нужно вернуть серьезность и честность в правительство. Нас выбрали, потому что мы обещали обеспечить Британии лучшее будущее. Сейчас это обещание было подвергнуто риску. Нам нужна растущая экономика и возможности Brexit. Британия в своем лучшем виде представляет страну с низкими налогами и быстрым развитием. Я служил этой стране в форме и в парламенте, и я готов служить еще раз. Пришло время начать с чистого листа», — сказал Тугендхат в своем предвыборном видео.

Помимо этого, у политика есть десятилетний план для Великобритании. Первым делом на посту премьер-министра он планирует вернуть прежний уровень взносов по национальной страховке (National Insurance — аналог пенсионных взносов в России — прим. Д. С.), снизить пошлину на топливо на 10 пенсов и поднять расходы на оборону до 3 процентов от ВВП в связи с конфликтом на Украине.

По результатам второго тура голосований за Тугендхата проголосовали 37 депутатов, среди которых Бен Спенсер, Пол Холмс, Роберт Симс, Энн Мари Тревельян.

Член специального комитета по труду и пенсиям Бен Спенсер считает, что Том Тугендхат сможет объединить Британию, поэтому он лучший кандидат на пост лидера для консерваторов и премьер-министра для британцев.

Политика поддержали многие пользователи, которые не являются сторонниками консерваторов. Они отметили, что из пяти оставшихся кандидатов Тугендхат самый адекватный, потому что он осознает, что происходит в стране на самом деле.

«Я скажу как есть, я поддерживаю Лейбористскую партию. Я бы проголосовал за Тома, и я думаю, так сделали бы многие, потому что все остальные «на поле» полностью оторваны от реальности», — прокомментировал @Joni9 679 583.

«Я точно не консерватор и даже не поддерживаю тори, но этот кажется достойным кандидатом, причем единственным достойным. Если у вашей партии осталась хоть капля разума, то она будет голосовать за него. Это будет ваш единственный шанс на следующих выборах», — считает @s1m0nM3rcury.

Те пользователи, которые выступают против кандидатуры премьера-солдата, обосновывают свои претензии результатами голосований по текущим вопросам в парламенте. Депутат проголосовал «против законодательного регулирования равенства и прав человека».

«Просто посмотрите на его протоколы голосований. Может быть, тогда вы поменяете свое мнение. Я служил, мне казалось, что Том будет лучшим среди худших, но я посмотрел на его протоколы голосований», — рассказал @ImpDale.

Часть комментаторов недовольна тем, как депутат собрался решать проблему кризиса стоимости жизни. Некоторые не понимают, как можно тратить больше на вооружение и при этом сокращать налоги.

«10 пенсов с топливной пошлины это ничтожество. Топливная пошлина преступно высокая, это же касается и налога на добавленную стоимость. Это все неправильно», — добавил @s1m0nM3rcury.

В своей кампании Тугендхат практически не говорит о том, что он будет делать как лидер партии, а уделяет внимание только вопросу премьерства. Некоторые пользователи поинтересовались, как он собирается возвращать доверие населения к партии.

Том Тугендхат Chris McAndrew

«У меня есть вопрос для тебя, Том. Что ты планируешь делать для того, чтобы вернуть в партию таких как я, тех, кто ушел из-за постоянной лжи и преступности в правительстве?» — поинтересовался @enduringrich.

Пользователи отметили, что Тугендхат не единственный кандидат, который служил и который использует этот факт для пиара. Среди выдвинувших свои кандидатуры есть бывшая министр обороны, которая служила в запасе флота, — Пенни Мордонт. Некоторые комментаторы уверены, что у этих двух политиков получится отличная команда и они оба должны быть в кабинете министров.

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«Том, хорошая кампания, но будь готов подвинуться ради Пенни Мордонт. Трасс нам не нужна, а вот если Мордонт станет премьером, а у тебя будет высокая должность, то в правительстве будет свежий старт», — считает @frankum_ian.

«У Тома Тугендхата и Пенни Мордонт есть хоть капля здравого смысла, в отличие от тех, кто работал с Борисом, так что…» — прокомментировал @LonelyJoeParker.

В комментариях отметили, что Тугендхат будет вариантом получше, чем бывший канцлер казначейства Риши Сунак, за которого сейчас голосует большинство депутатов, или Лиз Трасс, которая также работала в кабинете Бориса Джонсона.

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«Я надеюсь, что там действительно происходят какие-то игры. Я не понимаю, как ваши коллеги могут думать, что британцы хотят миллиардера, который причинил нам столько боли, во главе правительства. Но ты хороший парень, я надеюсь, ты выиграешь», — прокомментировал @duncanbeagley.

«Он единственный, кого я бы описал как «нормального человека». Он не робот, который очень плохо пытается пародировать человека. Я не знаю, как еще описать Лиз Трасс, но я думаю, она какой-то пришелец», — написал @tubeyefc.

Ряд комментаторов считает, что депутату стоит отказаться от использования того факта, что он служил в армии, для получения должности премьер-министра, особенно учитывая, что он служил в запасе.

«Если он хочет стать премьер-министром, ему нужно перестать говорить про армию. Он же не за пост министра обороны борется», — считает @PeterRNeumann.

«Том «Я-был-в-армии» Тугендхат отслужил всего 10 лет в резерве и в Афганистане был на гражданской службе. Не совсем то, что он пытается показать», — написал @DavidSolly5.