Москва, 15 июля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Указ о праздновании 80-летия разгрома Красной армией немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве подписал президент России Владимир Путин. Документ 15 июля обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сталинградская победа

«Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов <…> постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий <…>», — говорится в нём.

Также указывается, что председателем оргкомитета празднования назначается зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Кроме того, правительству РФ поручается утвердить состав оргкомитета и разработать вместе с Российским организационным комитетом «Победа» план основных мероприятий. Помимо этого, местным властям рекомендовано участвовать в подготовке и проведении посвященных празднованию мероприятий.

Напомним, Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года и стала одной из наиболее крупных по размаху, длительности и количеству участников, коренным образом изменив ход войны и став начало победы Красной армии над немецким нацизмом.