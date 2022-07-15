Кемерово, 15 июля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Кемерове вынесен приговор двоим местным жителям, пытавшимся сбыть крупную партию наркотиков. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Кузбассу.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

В апреле 2021 года правоохранители получили оперативную информацию о распространении на территории города запрещённых веществ. Остановив автомобиль предполагаемых наркодилеров, оперативники нашли в салоне 9 граммов психотропного вещества.

В одной из квартир фигурантов были также найдены пластиковый контейнер с 20 свёртками, в которых хранилось более 400 грамм наркотиков. По данным следствия, задержанные являлись курьерами-закладчиками интернет-магазина.

«Доказательства, собранные следствием, судом признаны достаточными для вынесения фигурантам обвинительного приговора. В качестве наказания каждому из них назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили в ведомстве.