Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM В Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вновь поступили из Уфы материалы административного дела на лидера музыкальной группы «ДДТ» Юрия Шевчука, которого обвинили в дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщили 15 июля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Юрий Шевчук putnik

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 18 мая 2022 года в ходе концерта «ДДТ» в Уфе Юрий Шевчук высказался о своем негативном отношении к спецоперации ВС РФ на Украине, из-за чего после концерта на него был составлен административный протокол по ч. 1 ст.20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности»). Согласно этой статье КоАП РФ, музыканту грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Первый раз материалы дела, отправленные по месту жительства Шевчука, были поданы в петербургский суд с нарушениями, в протоколе не было описано событие правонарушения, отсутствовало указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан. Поскольку данный недостаток является существенным и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде, материалы административного дела были возвращены судом заявителю. Теперь в суд вернулись исправленные материалы.

«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вновь зарегистрировал дело об административном правонарушении. Материалы переданы судье», — уточнили в ОПС.

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