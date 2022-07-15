Ханты-Мансийск, 15 июля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 15 июля с COVID-19 госпитализировали семь человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 15 июля в Югре выписали из ковидных госпиталей 19 человек. Выявили 35 заражённых, на 8 человек больше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Сургут — 11 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 15 июля лабораторно подтверждёно 211 669 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 208 813 человек, скончались 2557 (ни одного человека за сутки).