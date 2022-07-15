Москва, 15 июля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Европейский центробанк запаздывает с повышением ставки, что в итоге оборачивается снижением курса евро относительно доллара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Доллар — евро

«Сможет ли евро укрепиться по мере того, как будет снижаться роль доллара в мировой финансовой системе? Это всё будет зависеть от поведения соответствующих регуляторов. Почему сейчас доллар обошел евро? Потому что ФРС начала повышать ключевую ставку. Раз начали поднимать ставку, то повысилась доходность американских бумаг. И инвесторы стали частично выходить из европейских бумаг в американские. А ЕЦБ опаздывает с этим маневром. Там пока не приступили к акцентированному повышению ставок, — сказал Остапкович. — Плюс сказываются геополитическое обострение в Европе и явное ожидание рецессии. Причем не просто рецессии, а перехода в финансово-экономический кризис».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов рассказал, будет ли снижение важности доллара в мировой финансовой системе сопровождаться усилением роли евро.