Москва, , 15:21 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий сроки решения по смягчению наказания за особо тяжкие преступления, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

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«Гуманизации никакой не предполагается, предполагается многоступенчатый поход», — отметила депутат Госдумы Ирина Панькова («Единая Россия»).

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.

Сокращается с двух третей до половины срок фактически отбытого наказания, после которого возможен перевод из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение для данной категории осужденных.

Законопроект подготовлен одновременно с проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 80 Уголовного кодекса Российской Федерации», предусматривающим корректировку сроков, после фактического отбытия которых для осужденных к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений возможна замена неотбытой части наказания принудительными работами.

Поэтапная смена исправительного учреждения будет способствовать более успешной подготовке осужденных за совершение особо тяжких преступлений к возвращению в общество после освобождения из мест лишения свободы, отмечают в правительстве.

Всего законопроект коснется 38 составов особо тяжких преступлений.

Вместе с тем нормы не коснутся осужденных за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а равно связанных с незаконным оборотом наркотических средств и их прекурсоров, либо с террористической деятельностью или организацией преступного сообщества (преступной организации) или участием в нем (в ней), а также с хищением, вымогательством и незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств или с дезорганизацией деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, согласно которому изменение вида исправительного учреждения для них будет возможно по отбытии не менее двух третей срока наказания.

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