Бишкек, , 15:20 — REGNUM Родильному дому Национального центра охраны материнства и детства Киргизии передали компьютерное спецоборудование на сумму более 1 млн сомов (745 тысяч рублей). Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Его использование должно помочь внедрить цифровые технологии и базовые элементы телемедицины для консультирования новорожденных, а также начать использовать электронные карты пациентов в учреждениях родовспоможения киргизской столицы и Чуйской области.

В ведомстве отмечают, что усиление технической базы центра компьютерным оборудованием позволит ускорить процесс цифровизации и сократить бумажную работу, которая отнимает много времени и энергии врачей и медсестер.

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