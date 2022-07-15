Москва, 15 июля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Роль доллара в мировой финансовой системе будет уменьшаться — это очевидно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

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«Она уже снижается. Весь вопрос в интенсивности этого снижения. Потому что сегодня порой звучат необоснованные заявления, что доллар чуть ли не рухнет и уйдет в исторический минимум, и всё пропало — покойника выносят, — сказал Остапкович. — В настоящее время происходит перестройка глобальной системы. Но я не вижу здесь для доллара и для США каких-то ключевых отрицательных моментов. Для ФРС США главная задача — это не какая-то конкуренция на рынке валют. Главная задача ФРС — это поддержка экономики США. Чтобы была нормальная кредитно-денежная политика. Чтобы был нормальный уровень безработицы. Ведь в США Федрезерв отвечает и за рынок труда. А то, что будет снижаться объем общей торговли в долларах или объем долгов в долларах, для ФРС это не проблема».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что уменьшение роли доллара в мировой экономике не скажется прямо на благосостоянии жителей Америки.