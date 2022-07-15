Таллин, 15 июля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Археологи Морского музея Эстонии завершают исследовательские работы на паруснике «Нарген», который затонул около острова Найссаар предположительно в конце XVI века, сообщила пресс-служба музея.

Алексей Боголюбов. Пейзаж с парусником. 1867

«С этого года наша команда снова может проводить археологические исследования под водой в полном объеме. Используя эту возможность, мы надеемся получить ответы на вопросы, на которые прежние исследования так и не дали ответа — происхождение, тип и роль судна, а также происхождение и использование обнаруженных с ним находок», — пояснил научный сотрудник Морского музея Эстонии Ивар Треффнер.

Судну дано условное название «Нарген» — так остров Найссаар, в водах которого обнаружены останки парусника, исторически назывался до образования Эстонской республики.

Затонувшее парусное судно было обнаружено ВМС Эстонии в ходе проведенной в 2015 году операции по разминированию. В июне 2022 года научные сотрудники морского музея продолжили исследования судна в сотрудничестве с работниками Департамента охраны памятников старины и представителями Финской академии научных подводных исследований (Finnish Scientific Diving Academy).

На затонувшем судне были проведены работы как с гидролокатором, так и в ходе погружений. На основании подводных фото и видео затонувшего судна будет создана трехмерная модель парусного судна. Как отметили в музее, с одной стороны, она даст полную картину о положении и деталях затонувшего судна. С другой стороны, модель позволит больше узнать о мореплавании Европы XVI–XVII веков.