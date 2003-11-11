Кишинёв, 15 июля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что зимой или весной 2023 года страну ждут досрочные выборы.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

По его словам, в ближайшее время «объединятся все — не единым блоком для выборов, а объединятся все против партии «Действие и солидарность» — и левые, и правые, и центристы, даже если они идеологически разные и по-разному смотрят на будущее Молдавии».

«Думаю, что нам нужны досрочные парламентские выборы вместе с президентскими, осенью не успеем уже — это будет зимой или весной следующего года», — заявил он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Додон заявил, что власть партии «Действие и солидарность» в Молдавии должна быть свергнута, чтобы провести досрочные выборы.

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