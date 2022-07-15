Ставрополь, , 15:16 — REGNUM В Ставропольском крае вынесен приговор по делу о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего следователя МВД по городу Ставрополю. Её признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года и семь месяцев. Кроме того, экс-сотрудница МВД лишена права занимать должности в органах внутренних дел и обязана заплатить штраф в размере 5,250 млн рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Взятка Prokuror-kaluga.ru

Из материалов дела известно, что подсудимая вела дело о сбыте наркотических средств. Она предложила закрыть уголовное производство за «благодарность» в размере 1,7 млн рублей. Денежные средства она попросила передать через адвоката. При получении взятки коррупционер был задержан.

По приговору суда адвокату за посредничество в получении взятки дали три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также лишили его права заниматься деятельностью по оказанию юридических услуг на четыре года. Ему также присужден штраф в размере 3,5 млн рублей.