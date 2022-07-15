Малоярославец, Калужская область, 15 июля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Малоярославце завершён капитальный ремонт поликлиники. Работы производились с октября 2021 года по июнь 2022 года. Об этом 15 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Калужской области.

Министерство здравоохранения Калужской области В Малоярославце завершён капитальный ремонт поликлиники

В рамках ремонта заменили системы вентиляции в кабинетах спиральной компьютерной томографии, рентгена, маммографии. Также установлены новые двери, сантехника. Отремонтирован пол, стены и потолки. Поликлиника вернулась к своей плановой работе. Капитальный ремонт произведен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Калужской области.

В 2022 году планируется капитально отремонтировать 32 больницы Калужской области.