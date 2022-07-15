Москва, , 15:16 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин в шутку попросил у депутата от КПРФ Николая Коломейцева список парламентариев, которые были опечалены необходимостью приехать на внеплановое пленарное заседание, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Николай Васильевич, возникает вопрос. Вы сказали о 150 депутатах, которые были опечалены необходимостью приехать на заседание Государственной думы, с которыми вы общались. Можно от вас получить списки этих депутатов?» — сказал Володин.

Ранее источник Госдуме допустил, что депутаты Госдумы могут еще не раз собраться на пленарное заседание до начала осенней сессии.

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