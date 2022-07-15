София, , 15:12 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии проголосовали за сохранение системы налога в размере 20% для реализации тортов, печенья и другой мучной продукции за исключением хлебобулочных изделий. Об этом 15 июля сообщает софийская газета «Телеграф».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По официальной информации, соответствующее решение поддержало абсолютное большинство местных народных избранников.

«Относительно высоким налогом будут по-прежнему облагаться работы по приготовлению гамбургеров, хот-догов, пончиков и других подобных продуктов», — говорится в итоговом заявлении высшего законодательного органа страны.

Напомним, ранее власти Болгарии отменили налог на производство хлеба в стране.