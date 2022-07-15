София, 15 июля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии проголосовали за сохранение системы налога в размере 20% для реализации тортов, печенья и другой мучной продукции за исключением хлебобулочных изделий. Об этом 15 июля сообщает софийская газета «Телеграф».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По официальной информации, соответствующее решение поддержало абсолютное большинство местных народных избранников.

«Относительно высоким налогом будут по-прежнему облагаться работы по приготовлению гамбургеров, хот-догов, пончиков и других подобных продуктов», — говорится в итоговом заявлении высшего законодательного органа страны.

Напомним, ранее власти Болгарии отменили налог на производство хлеба в стране.