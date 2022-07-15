Тель-Авив, Израиль, , 15:12 — REGNUM Вашингтон будут настаивать на полном «отчёте» о гибели журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле, которая была застрелена израильскими военными. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с лидером Палестины Махмудом Аббасом заявил глава Белого дома Джо Байден.

«Соединённые Штаты будут продолжать настаивать на полном и прозрачном отчёте о её смерти», — подчеркнул американский лидер, слова которого приводит РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, журналистка, репортёр телеканала Катара Al Jazeera Ширин Абу Акле была застрелена военными Израиля на Западном берегу реки Иордан 11 мая, когда она освещала армейский рейд в лагере беженцев в Дженине. Во время обстрела журналистика была в специальном жилете с надписью PRESS.