Бишкек, 15 июля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В первом полугодии 2022 года доходы республиканского бюджета Киргизии достигли 120 млрд сомов (89,2 млрд рублей), то есть на 38,4 млрд сомов (28,6 млрд рублей) или на 47,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Из них на налоговые поступления приходится 93,1 млрд сомов (69,2 млрд рублей), что на 35,6 млрд сомов (26,5 млрд рублей) или на 62,1% превышает прошлогодний показатель.

Неналоговые доходы составили 23,3 млрд сомов (17,3 млрд рублей), увеличившись по отношению к уровню предыдущего года на 3,1 млрд сомов (2,3 млрд рублей) или на 15,4%.

Также стало известно о том, что поступления официальных трансфертов в республиканскую казну оказалось на уровне 3,7 млрд сомов (2,8 млрд рублей).

Вместе с тем, за шесть месяцев текущего года расходы бюджета Киргизии составили 117,2 млрд сомов (87,2 млрд рублей), то есть на 35,2 млрд сомов (26,2 млрд рублей) или на 43,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Самые крупные бюджетные траты приходятся на образование — 28,8 млрд сомов (21,4 млрд рублей) и соцзащиту — 21,9 млрд сомов (16,3 млрд рублей).

Затем следуют расходы на обеспечение энергетической безопасности и подготовку к отопительному сезону — 12,5 млрд сомов (9,3 млрд рублей), на здравоохранение — 11,4 млрд сомов (8,5 млрд рублей), на обеспечение продовольственной безопасности — 6,7 млрд сомов (5 млрд рублей), а также на строительство и реконструкцию соцобъектов — 5,5 млрд сомов (4,1 млрд рублей).