Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM Планы по продаже усадьбы генерала Чернова на Октябрьской набережной вблизи Володарского моста в Санкт-Петербурге изменились. Правительство города выкупит историческое здание. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» в Петербурге.

Володарский мост в Петербурге Mostotrest-spb.ru

Депутат Госдумы, единоросс Михаил Романов инициировал размещение на территории дачи Чернова общественной зоны с зелёными насаждениями и культурного центра. На федеральном уровне дали разрешение на то, чтобы объект перешёл в собственность города.

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил министерствам и ведомствам РФ разработать проект о продаже объекта совместно со Смольным. Предполагается, что город станет собственником, если выкупит усадьбу в качестве компании, в которой является мажоритарным акционером.

Во владения города перейдут непосредственно дом XIX века постройки и часть парка Сосновка в Невском районе. В аренду Петербургу передадут участок из нескольких прудов.

«В проекте распоряжения о передаче усадьбы городу будет особо подчеркнуто, что условием договора купли-продажи является проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и развитие территории», — сообщил депутат Романов.

Он подчеркнул, что Сосновка имеет потенциал в социальном, культурном и рекреационном плане. Парк будет отреставрирован, а дача генерала Чернова пройдёт реконструкцию. На пустыре можно будет разместить либо спортивные объекты, либо те, что помогут развить социальную инфраструктуру района.

Напомним, что ранее усадьбу планировали выставить на торги. Тогда территорию объекта планировали использовать под жилую застройку по программе комплексного развития территории. Стоимость лота оценивалась в 200 млн рублей.

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