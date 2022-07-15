Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM В Смольном назвали недостоверной информацию о появлении торговых палаток на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, фотографию которых активно распространяют в социальных сетях в последние дни, передает 15 июля корреспондент ИА REGNUM. Фотографию торговых палаток с детскими игрушками и флагами опубликовали в нескольких популярных пабликах в социальных сетях в середине июля.

Дворцовая площадь (цитата канала «Как дела, Санкт-Петербург» https://t.me/kdpiter

На снимке изображена не стихийная торговля на главной площади Северной столицы, это лично проверили специалисты Комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга после звонка ИА REGNUM. Как пояснили в комитете по культуре Петербурга, фотография, предположительно, была сделана 3 июля во время «Забега Петербургских Котов».

«Существует регламент проведения мероприятий на Дворцовой площади. Все культурные события проходят процедуру согласования в нашем Комитете и других органах власти, а также в Государственном Эрмитаже. Информация о мероприятия Комитета по культуре и фотографии публикуются на наших информационных ресурсах. Скорее всего, на фото часть инфраструктуры спортивного события — «Забега Петербургских Котов». Спортивные события согласует профильный комитет — по физической культуре и спорту»,— сказали в пресс-службе.

В свою очередь, в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского отметили, что фото появилось в сети 12 июля, после чего стало активно тиражироваться в социальных сетях.

«Фото появилось в сети 12 июля, как оно сделано, непонятно, по камерам видеонаблюдения — на Дворцовой ничего подобного не происходило», — подытожила собеседница агентства.