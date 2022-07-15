Нижний Новгород, , 15:06 — REGNUM Футболисты и дирекция ФК «Пари Нижний Новгород» хотят порадовать болельщиков «возвращением слабоалкогольных напитков на стадион». Об этом они заявили на встрече 14 июля, перед открытием нового сезона РПЛ.

Пиво Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

По данным нижегородских СМИ, на встрече с болельщиками один из участников мероприятия спросил «стоит ли ожидать возвращения пива на стадионы»?

Генеральный директор клуба Равиль Измайлов заверил, что «выступает за возвращения пива и слабоалкогольных напитков на стадионы и сможет порадовать болельщиков в ближайшее время». Его поддержал капитан команды Кирилл Гоцук.

«Мы надеемся, что с сентября будет принят закон, разрешающий слабоалкогольные напитки во время проведения матчей на стадионах», — цитирует футболиста портал NewsNN.

Прошлый сезон в РПЛ стал дебютным для клуба из Нижнего Новгорода. Команда с результатом в 33 очка заняла 11 место. Контракт с главным тренером Александром Кержаковым по итогам сезона не продлили. Новым наставником команды стал тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов, он будет совмещать работу в клубе и сборной.