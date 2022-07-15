Нижегородские футболисты хотят «вернуть пиво на стадион»
Нижний Новгород, 15 июля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Футболисты и дирекция ФК «Пари Нижний Новгород» хотят порадовать болельщиков «возвращением слабоалкогольных напитков на стадион». Об этом они заявили на встрече 14 июля, перед открытием нового сезона РПЛ.
По данным нижегородских СМИ, на встрече с болельщиками один из участников мероприятия спросил «стоит ли ожидать возвращения пива на стадионы»?
Генеральный директор клуба Равиль Измайлов заверил, что «выступает за возвращения пива и слабоалкогольных напитков на стадионы и сможет порадовать болельщиков в ближайшее время». Его поддержал капитан команды Кирилл Гоцук.
«Мы надеемся, что с сентября будет принят закон, разрешающий слабоалкогольные напитки во время проведения матчей на стадионах», — цитирует футболиста портал NewsNN.
Прошлый сезон в РПЛ стал дебютным для клуба из Нижнего Новгорода. Команда с результатом в 33 очка заняла 11 место. Контракт с главным тренером Александром Кержаковым по итогам сезона не продлили. Новым наставником команды стал тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов, он будет совмещать работу в клубе и сборной.