Москва, , 15:04 — REGNUM Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа снизится на 2,2 доллара — до 53 долларов за тонну, сообщили 15 июля в Минфине РФ.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июня 2022 года по 14 июля 2022 года составила 84,421 доллара за баррель, или 616,3 доллара за тонну.

«Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа 2022 года понизится на 2,2 доллара и составит 53,0 доллара за тонну», — сообщили в министерстве.

Сейчас экспортная пошлина на российскую нефть составляет 55,2 доллара за тонну.

Как сообщало ИА REGNUM, эталонный отечественный сорт нефти планирует сформировать правительство России на базе марки Urals, чтобы нивелировать попытки западных стран ограничить доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках.

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