Минск, 15 июля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Местечковых националистов можно поблагодарить за то, что они сейчас принуждают белорусское государство проводить гуманитарную политику в общерусском ключе. Такое мнение корреспондентуИА REGNUM15 июля высказал публицистКонстантин Двинский.

«Похороны Калиновского»

«Логика противостояния власти и оппозиции в Белоруссии предполагает, что стороны должны занимать диаметрально противоположные позиции по всем вопросам, в том числе касающимся исторической памяти и идентичности. «Змагары» застолбили за собой русофобскую идеологическую парадигму, поэтому президенту Белоруссии Александру Лукашенко не остаётся ничего другого, кроме как отстаивать общерусскую идеологию. Как это ни парадоксально, но наши враги сейчас работают на нас, и это не может не радовать» Константин Двинский

Свою мысль Двинский проиллюстрировал историей с закрытием в Минске бара «Калиновский». «Когда-то Лукашенко публично называл Винсента Калиновского «нашим человеком», но после создания белорусскими боевиками на Украине «Полка Калиновского» польский террорист сразу перешёл в разряд «не наших», поэтому бара в честь него в белорусской столице быть не должно», — сказал Двинский.

Как сообщалоИА REGNUM, в Минске закрылся бар «Калиновский». Сейчас на его месте открыт бар с русскоязычной вывеской «Сумерки» и русскоязычным меню.