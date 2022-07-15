Минск, 15 июля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Местечковых националистов можно поблагодарить за то, что они сейчас принуждают белорусское государство проводить гуманитарную политику в общерусском ключе. Такое мнение корреспондентуИА REGNUM15 июля высказал публицистКонстантин Двинский.

«Похороны Калиновского»
«Логика противостояния власти и оппозиции в Белоруссии предполагает, что стороны должны занимать диаметрально противоположные позиции по всем вопросам, в том числе касающимся исторической памяти и идентичности. «Змагары» застолбили за собой русофобскую идеологическую парадигму, поэтому президенту БелоруссииАлександру Лукашенко не остаётся ничего другого, кроме как отстаивать общерусскую идеологию. Как это ни парадоксально, но наши враги сейчас работают на нас, и это не может не радовать»
Константин Двинский

Свою мысль Двинский проиллюстрировал историей с закрытием в Минске бара «Калиновский». «Когда-то Лукашенко публично называл Винсента Калиновского «нашим человеком», но после создания белорусскими боевиками на Украине «Полка Калиновского» польский террорист сразу перешёл в разряд «не наших», поэтому бара в честь него в белорусской столице быть не должно», — сказал Двинский.

Как сообщалоИА REGNUM, в Минске закрылся бар «Калиновский». Сейчас на его месте открыт бар с русскоязычной вывеской «Сумерки» и русскоязычным меню.