Эксперт: «Змагары» сейчас работают на сторонников общерусского единства
Минск, 15 июля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Местечковых националистов можно поблагодарить за то, что они сейчас принуждают белорусское государство проводить гуманитарную политику в общерусском ключе. Такое мнение корреспондентуИА REGNUM15 июля высказал публицистКонстантин Двинский.
Свою мысль Двинский проиллюстрировал историей с закрытием в Минске бара «Калиновский». «Когда-то Лукашенко публично называл Винсента Калиновского «нашим человеком», но после создания белорусскими боевиками на Украине «Полка Калиновского» польский террорист сразу перешёл в разряд «не наших», поэтому бара в честь него в белорусской столице быть не должно», — сказал Двинский.
Как сообщалоИА REGNUM, в Минске закрылся бар «Калиновский». Сейчас на его месте открыт бар с русскоязычной вывеской «Сумерки» и русскоязычным меню.