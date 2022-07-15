Калуга, , 15:25 — REGNUM В Калуге 15 июля состоялась церемония вручения дипломов выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В Калуге вручили дипломы выпускникам Президентской программы 2022 года Пресс-служба правительства Калужской области

В Калужской области программа реализуется с 1998 года на базе Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского. Подготовка осуществляется по программам менеджмента, управления персоналом, маркетинга. За годы действия Программы 1226 специалистов получили диплом о профессиональной переподготовке. Каждый четвертый выпускник по окончании программы получает повышение в должности, каждый второй — расширение полномочий в рамках прежней должности. Многие из выпускников входят в число представителей резерва управленческих кадров Калужской области, занимают федеральные и региональные государственные и муниципальные должности, преподают, в том числе и в рамках самой Программы.

Обращаясь к выпускникам, заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора Карина Башкатова отметила востребованность программы на протяжении всего 24-летнего периода ее существования. Она пожелали выпускникам дальнейших успехов, достижения амбициозных целей и продолжать общаться в новой полноценной команде управленцев.

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