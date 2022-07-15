Таллин, , 15:03 — REGNUM Новое коалиционное соглашение правительства Эстонии предусматривает отмену выдачи разрешений на владение огнестрельным оружием, включая охотничье, для граждан России и Белоруссии. Об этом сообщил портал stolitsa. ee.

Оружие

Разрешение в отношении граждан этих двух стран действовало две последних десятилетия. Все выданные ранее разрешения на владение оружием теперь признаются недействительными, подчеркивается в документе нового правительства Эстонии.

Аргументируя решение, новое правительство отмечает, что ставит своим приоритетом максимально быстрое повышениеобороноспособности Эстонии в сотрудничестве с союзниками по НАТО.

Так, теперь считается критически важным развивать противовоздушную и противоракетную оборону, усиливать дальнобойную артиллерию и всячески укреплять ополчение «Кайтселийт».

Новая правящая коалиция намерена также увеличить частоту проведения учений резервистов. Правительство также планирует увеличить финансирование «Кайтселийта» с целью повышения обороноспособности ополчения и более интенсивного обучения личного состава.