Москва, 15 июля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Нападающий подмосковного клуба «Зоркий» Александр Козлов умер в возрасте 29 лет, сообщили в клубе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

В клубе подтвердили смерть игрока и рассказали, что разбираются в произошедшем.

Козлов известен по выступлениям за московский «Спартак», за основную команду которого он провёл 28 матчей и забил гол.

Нападающий выступал за «Химки», «Тосно», «Тюмень», пробовал силы в лигах Казахстана и Армении.