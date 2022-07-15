Бали, Индонезия, , 15:03 — REGNUM Министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан попросил министров стран G20 пересмотреть политику запрета на торговлю в отношении других стран, поскольку это влияет на рост цен на сельскохозяйственные товары, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

Министр финансов заявил, что высокие цены на товары в сельскохозяйственном секторе могут вызвать продовольственный кризис.

«Если вы посмотрите на цены на продовольствие во время экономического кризиса 2007 и 2008 годов, запрет на экспорт способствовал 40-процентному росту цен на товары сельскохозяйственного сектора», — заявил министр финансов Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия хочет, чтобы специальный посланник Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по Мьянме встретился со свергнутым лидером Аунг Сан Су Чжи.

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