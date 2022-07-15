Москва, 15 июля 2022, 15:01 — REGNUM Руководить госкорпорацией «Роскосмос» будет бывший вице-премьер РФ Юрий Борисов. Соответствующий указ 15 июля подписал президент России Владимир Путин.
«Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос«», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава государства своим указом освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос», которую он занимал с 2018 года.
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