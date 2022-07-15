Москва, 15 июля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Руководить госкорпорацией «Роскосмос» будет бывший вице-премьер РФ Юрий Борисов. Соответствующий указ 15 июля подписал президент России Владимир Путин.

Правительство России официальный сайт Юрий Борисов

«Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава государства своим указом освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос», которую он занимал с 2018 года.

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