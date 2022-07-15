Рим, , 14:59 — REGNUM Голливудская актриса Джулианна Мур возглавит жюри Венецианского кинофестиваля в 2022 году. Об этом 15 июля сообщает The Hollywood Reporter.

Джулианна Мур Церемония вручения премии «Оскар» 2015 год

В состав жюри конкурса также вошли: режиссёры Мариано Кон («Главная роль»), Леонардо Ди Костанзо («Перерыв»), Одри Диван («Событие»), Родриго Сорогойен («Стокгольм»), а также актриса Лейла Хатами («Развод Надера и Симин») и писатель Кадзуо Исигуро («Не отпускай меня»).

ИА REGNUM напоминает, что старейший международный кинофестиваль мира пройдёт в Италии с 31 августа по 10 сентября 2022 года. Он станет 79-м по счёту.

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