Апатиты, Мурманская область, , 14:58 — REGNUM Апатитский городской суд поставил точку в деле о незаконном использовании изображений героев мультсериала «Свинка Пеппа», сообщает пресс-служба суда.

«Свинка Пеппа» довела жительницу РФ до суда Цитата из м/ф «Свинка Пеппа», режиссёр Марк Бейкер

С иском о взыскании компенсации с жительницы Заполярья обратилась компания Entertainment One UK Limited. Женщина, являясь ИП, продавала контрафактную продукцию, на которой имелись изображения героев мультсериала. В августе 2019 года была проведена контрольная закупка, в результате которой выявили факт нарушения исключительных прав на товарные знаки.

Иностранная компания попросила суд взыскать с жительницы Апатитов компенсацию за нарушение прав на товарные знаки в размере 20 тысяч рублей; компенсацию за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности, а именно рисунков персонажей, в размере 40 тысяч рублей; а также судебные расходы. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

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