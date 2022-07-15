Москва, 15 июля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете перечислять деньги на зарубежные счета в рамках исполнительного производства, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля. Таким образом предлагается бороться с обналичиванием средств.

Госдума

Законопроект предусматривает механизм перечисления денежных средств, подлежащих взысканию на основании исполнительных документов, исключительно на счета взыскателей, открытые в российских кредитных организациях или казначейский счет.

При этом запрет на исполнение требований исполнительных документов путем перечисления денежных средств на счет взыскателя, открытый в иностранном банке, приведет к необходимости открытия взыскателем такого счета в российской кредитной организации или казначейского счета — для обеспечения принудительного исполнения требований исполнительного документа.

Законопроектом предусматривается, что банк или иная кредитная организация приостанавливают исполнение исполнительного документа до представления взыскателем реквизитов банковского счета, открытого им в российской кредитной организации, уведомляя об этом взыскателя по указанному в его заявлении месту жительства (месту пребывания).