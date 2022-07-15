Москва, , 14:58 — REGNUM Срок рассмотрения законопроекта о федеральном бюджете на трехлетку не изменится из-за его более позднего внесения в палату парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Андрей Макаров Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Утверждение Мантурова и экстренные законы – все новости из Госдумы»

«Правительство говорит о том, что ему нужно две недели для того чтобы прогноз, на котором будет строиться бюджет, был более точным. Комитет счел возможным согласиться с такой позицией. При этом сразу скажу, что время, необходимое для рассмотрения бюджета в Государственной думе сокращено не будет. В законе остаются те же самые два месяца, 60 дней», — сказал депутат.

Ранее Госдума приняла закон который позволяет правительству в этом году до 1 октября внести на рассмотрение депутатов нижней палаты парламента законопроект о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Как пояснили в правительстве, это обусловлено особенностями планирования расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансового сектора.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума разрешила внести проект очередного федерального бюджета позже