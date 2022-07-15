Варшава, , 14:55 — REGNUM Власти Польши приобретут у Вашингтона 116 подержанных американских танков Abrams. Об этом 15 июля сообщает Польское радио.

Танки M1 Abrams в Польше 7th Army Joint Multinational Training Command

«Польша купит подержанные танки Abrams у армии США. Речь идет о 116 экземплярах», — говорится в сообщении.

Также указывается, что первые поставки бывших в употреблении американских машин Варшаве должны начаться в начале 2023 года.

При этом уточняется, что названные танки должны будут восполнить нехватку бронетехники, которая возникла после передачи Польше нескольких сотен советских танков Т-72 киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предписал государственным компаниям страны срочно закупить в общей сложности 4,5 миллиона тонн угля для поставки в домашние хозяйства.