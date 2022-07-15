Рязань, , 14:58 — REGNUM Новый корпус Рязанского онкодиспансера вероятно не откроется к концу сентября 2022 года, как запланировано проектом. Об этом стало известно на рабочей встрече врио губернатора Павла Малкова с председателем Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андреем Макаровым, сообщает 15 июля пресс-служба правительства региона.

Строительство онкоцентра в Рязани Www.ryazangov.ru

Медучреждение начали строить в 2020 году, проблемы с оснащением онкодиспансера оборудованием начались в начале 2022 года. По словам Андрея Макарова, поставки были сорваны из-за санкций, введённых против России. Новых поставщиков нашли, однако на некоторые позиции оборудования госзакупки ещё не проведены.

«Сегодня есть вопросы к организации этого процесса, а также всей системы здравоохранения. Тем не менее, несмотря на все сложности, запуск онкологического корпуса должен состояться», — отметил Павел Малков.

Разобраться в этой ситуации поможет сотрудничество с Росфинмониторингом, соглашение с которым подписано регионом накануне. Документ предусматривает информационный обмен сторон для обеспечения дополнительного контроля за эффективностью и легальностью расходования бюджетных средств.