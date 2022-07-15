Москва, 15 июля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера.

Archive.government.ru Владимир Путин подписывает указ

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром промышленности и торговли Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 июля Госдума на внеочередном заседании утвердила кандидатуру Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли.

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