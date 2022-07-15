Донецк, 15 июля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Более 150 тыс. сообщений отправили жители Украины телеграм-боту «Лови Калибр», сообщили 15 июля в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Бот позволяет любому желающему передать сведения о расположении и деятельности вооружённых сил Украины и примыкающих к ним формирований.

«За время существования бота было получено более 150 000 сообщений. Большая часть информации оказалось значимой», — заявили в штабе.