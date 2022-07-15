Нальчик, 15 июля 2022, 14:54 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность подпольного игрового клуба. Его организаторами являлись трое местных жителей. В отношении них возбуждено уголовное дело о незаконных организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сообщили 15 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Как стало известно правоохранителям, трое молодых людей создали подпольный клуб на улице Идарова в столице республики, где тайно проводили азартные игры с использованием компьютерной техники.
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