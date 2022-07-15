Дзержинский район, Калужская область, 15 июля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Калужской области расследуется уголовное дело в отношении участкового Дзержинского лесничества. Он обвиняется в получении взятки в 100 тыс. рублей. Об этом 15 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, сотрудник Дзержинского лесничества в 2021 году выявил у индивидуального предпринимателя, занимающегося заготовкой древесины на лесном участке в границах лесничества, рубку неотведенных для этого лесных насаждений. Он умышленно не предпринял действий к пресечению нарушения, получив за это денежное вознаграждение.

Сотрудниками Следственного комитета совместно с УФСБ по Калужской области проведены обысков и изъяты необходимые документы. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому во взяточничестве работнику лесничества грозит наказание до восьми лет лишения свободы.