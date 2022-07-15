Екатеринбург, 15 июля 2022, 15:05 — REGNUM В Екатеринбурге организована проверка по факту жалоб горожан на нашествие крыс. Об этом журналистам сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
Специалисты проведут дополнительное обследование на заселённость крысами объектов городской среды. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Результаты обследования станут известны через две недели.
В ведомстве отметили, что в регионе за последние годы не регистрировались случаи инфекционных заболеваний из-за укусов крыс.