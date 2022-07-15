Москва, , 14:49 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который позволяет правительству в этом году до 1 октября внести на рассмотрение депутатов нижней палаты парламента законопроект о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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С 2022 года действует положение, согласно которому главный финансовый документ страны должен поступить в Госдуму не позднее 15 сентября текущего года.

Правительство предложило временно установить срок до 1 октября 2022 года. Это обусловлено особенностями планирования расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансового сектора.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие закона. Сроки обсуждения главного финансового документа страны в связи с новациями не изменятся.

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