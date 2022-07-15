Москва, , 14:47 — REGNUM Россия потеряла Украину задолго до 2014 года. Об этом заявил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Не думаю, что [президент Белоруссии] Александр Григорьевич [Лукашенко] действительно считает, что «сокрушительный удар» в сердце славянского мира был нанесён лишь восемь лет тому назад. Не хочется, конечно, ему и многим у нас копаться в более далёком прошлом, поскольку тогда всплывут имена таких «столпов» постсоветской политики, как Леонид Кучма и Виктор Черномырдин , но назвать их в контексте данной темы рано или поздно придётся. Один из них подготовил переход Украины в стан Запада и, соответственно, разрушение российско-украинских и российско-белорусских отношений, другой, в качестве посла России в Киеве, закрыл, насколько я понимаю, на этот переход глаза.

Возможно, Виктор Черномырдин и посылал в Москву кричащие сигналы о происходившем на Украине и подрывной работе там Запада и его местных ставленников, давал предложения по ответным и инициативным шагам России, но, если бы он это делал, у нас мало было людей, способных их проигнорировать. А сильной политики на украинском направлении не было. При этом, понятное дело, что на МИД и администрации президента лежит своя немалая доля ответственности за то, что Украина в конце 1990-х — начале 2000-х годов была нами упущена.

Позицию Кучмы сформировала украинская политическая среда, идеология «украинства». Черномырдин действовал так, как он действовал (причём ладно бы только при Кучме, но и при Ющенко!), исходя из узко понимаемых экономических интересов. Действительно не понимал, что происходит, и думал, что сотрудничество по газу удержит Украину в поле влияния России? Делал вид? Историки разберутся.

Эксперт указывает на необходимость сейчас «хорошо понимать, насколько глубока проблема с Украиной и насколько укоренено в обеих странах политическое лобби, отказавшееся заниматься ею в начале 2000-х». По Белоруссии и её «многовекторности», проявленной в те годы, впрочем, некоторые вопросы тоже не сняты, отмечает Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что официальные Минск и Москва потеряли Украину задолго до начала российской специальной военной операции. По его словам, «сокрушительный удар» «прямо в самое сердце славянского мира — в белорусско-российско-украинское братство» был нанесён» восемь лет назад.