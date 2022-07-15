Рига, 15 июля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Общественного деятеля и известного активиста русской общины Латвии Владимира Линдермана оставили под арестом по итогам закрытого заседания суда. Об этом специальный корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Александр Стефанов сообщил на своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

«В том, что Владимира Линдермана оставят под арестом, я не сомневался. Если даже Александр Дубяго только за (демонстрацию) российский флаг просидел в тюрьме месяц и неделю, блогер Кирилл Федоров только за симпатию к России просидел три с половиной месяца, ждать, что выпустят журналиста Линдермана, поднимающего неудобные вопросы, было бесполезно», — написал он.