Махачкала, 15 июля 2022, 14:44 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов 15 июля встретился с отличниками и победителями олимпиад. Талантливые дети получили за свой труд премии в размере 100 тысяч рублей.
Напомним, решение о поощрении талантливых школьников, добивающихся серьезных успехов в различных конкурсах и олимпиадах, а также «стобалльников» на ЕГЭ было принято Сергеем Меликовым в 2021 году. Награды полагаются также и наставникам детей.
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