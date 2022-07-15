Махачкала, , 14:44 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов 15 июля встретился с отличниками и победителями олимпиад. Талантливые дети получили за свой труд премии в размере 100 тысяч рублей.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сергей Меликов вручил сертификаты на 100 тысяч рублей талантливым дагестанским детям — «стобалльникам» по ЕГЭ и победителям конкурсов и олимпиад», — сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Напомним, решение о поощрении талантливых школьников, добивающихся серьезных успехов в различных конкурсах и олимпиадах, а также «стобалльников» на ЕГЭ было принято Сергеем Меликовым в 2021 году. Награды полагаются также и наставникам детей.

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