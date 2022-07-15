Иркутск, , 14:42 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о задержании подозреваемых в убийстве инкассатора, совершенном в 2011 году.

Убийство Mate Marschalko

По версии следствия, 6 июня 2011 года мужчины, находясь в районе дома 126/2 по улице Байкальской в Иркутске, совершили разбойное нападение на инкассатора — заместителя директора ООО «Транссибирская пассажирская компания».

Один из мужчин произвел в потерпевшего несколько выстрелов из пистолета с глушителем, после чего ​ злоумышленники похитили сумку, в которой находилось более 2 млн рублей. Подозреваемые скрылись с места преступления на автомобиле Honda Orthia темного цвета, который в дальнейшем сожгли в лесу. В этот же день 48-летний потерпевший от полученных ранений скончался в больнице.​

В июне в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 39-летние подозреваемые были задержаны. В ходе обысковых мероприятий по их местам жительства следователями обнаружено и изъято большое количество боеприпасов, различные пистолеты и автомат. ​

По ходатайству следствия судом мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о вынесении приговора жителю Усолья-Сибирского, который совершил убийство летом 1996 года.