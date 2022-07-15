Иркутск, 15 июля 2022, 14:42 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о задержании подозреваемых в убийстве инкассатора, совершенном в 2011 году.
По версии следствия, 6 июня 2011 года мужчины, находясь в районе дома 126/2 по улице Байкальской в Иркутске, совершили разбойное нападение на инкассатора — заместителя директора ООО «Транссибирская пассажирская компания».
Один из мужчин произвел в потерпевшего несколько выстрелов из пистолета с глушителем, после чего злоумышленники похитили сумку, в которой находилось более 2 млн рублей. Подозреваемые скрылись с места преступления на автомобиле Honda Orthia темного цвета, который в дальнейшем сожгли в лесу. В этот же день 48-летний потерпевший от полученных ранений скончался в больнице.
В июне в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 39-летние подозреваемые были задержаны. В ходе обысковых мероприятий по их местам жительства следователями обнаружено и изъято большое количество боеприпасов, различные пистолеты и автомат.
По ходатайству следствия судом мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о вынесении приговора жителю Усолья-Сибирского, который совершил убийство летом 1996 года.