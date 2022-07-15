Москва, , 14:42 — REGNUM На текущей неделе рубль явно торгуется гораздо спокойнее в сравнении с предыдущей пятидневкой. Об этом 15 июля сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, 14 июля доллар не только воздержался от дальнейшего падения, но и прибавил в цене, пусть и символически. 15 июля котировки снова в «оборонительной позиции», сказал он.

Похоже, отметил эксперт, властям удалось хотя бы немного «умерить пыл» рубля через вербальные интервенции. По его словам, Минфин РФ внес в правительство страны предложения по новым параметрам бюджетного правила, которые сейчас активно обсуждаются. Пока никакой конкретики нет, но сам факт подготовки мер уже отпугивает часть потенциальных покупателей рубля, что находит отражение в замедлении темпов его укрепления, сказал Переславский.

По сути, отметил он, российская валюта вступила в фазу консолидации, за которой традиционно следует импульсивное и направленное движение. Вопрос лишь в том, какое направление выберет рубль. На данный момент можно говорить о предпосылках ослабления «россиянина» по мере приближения реализации трансформированного бюджетного правила. Но при этом, пока торговый баланс остается в рекордном профиците, о существенном падении курса рубля по-прежнему не может быть речи, отметил он.

По его словам, в ближайшей перспективе не исключен поход пары в направлении 57 руб., тогда как в случае оживления локальных покупок доллара ключевой целью станет отметка 59 руб.