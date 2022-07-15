Лесосибирск, Красноярский край, , 14:41 — REGNUM Обстоятельства убийства, совершённого 20 лет назад, установлены в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

Красноярский СК возобновил расследование уголовного дела, возбуждённого в 2002 году по факту безвестного исчезновения 11-летнего мальчика.

По версии следствия, днём 7 декабря 2001 года 16-летний подросток находился в доме по улице Полярной города Лесосибирска вместе с тремя друзьями. На тот момент им было 16, 14 и 11 лет.

Подросток играл с друзьями гладкоствольным ружьём 16 калибра, принадлежащим отцу 14-летнего мальчика. В ходе игры 16-летний мальчик зарядил ружьё одним патроном. Он не знал, что патрон снаряжен пороховым зарядом и пулей. Подросток выстрелил в 11-летнего мальчика. От полученного ранения ребёнок умер. После этого 16-летний подросток с помощью 14-летнего друга вывез тело мальчика в лес и спрятал его там.

Установить местонахождение ребёнка тогда не удалось. Длительное время преступление оставалось нераскрытым.

В 2022 году следователи и полицейские в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет повторно изучили материалы уголовного дела и составили план следственных действий. В результате были установлены обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого. Им оказался 37-летний житель города Лесосибирска. На момент совершения преступления ему было 16 лет.

Подозреваемый допрошен. Он дал признательные показания. Нашли следователи и помощника подростка, которому на тот момент было 14 лет. Сейчас ему 35 лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске раскрыли убийство, совершённое в 2012 году.

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