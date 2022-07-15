Москва, 13 августа, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Доля атомной генерации в производстве электроэнергии в России достигла 18,9%, говорится в отчете госкорпорации «Росатом» за 2017 год.

«35 энергоблоков десяти действующих АЭС выработали 202,9 млрд кВт. ч — это очередной рекорд для российской атомной энергетики», — сказано в документе.

Большая часть вырабатываемой энергии — 100,36 млрд кВт. ч — приходится на электростанции в объединенной электрической системе Центра (объединяет территории Центрального и Северо-Западного Федеральных округов и 19 субъектов Российской Федерации). При этом доля вырабатываемой на АЭС энергии в этом регионе составляет 42,3%.

Сообщается, что успех в выработке энергии достигнут благодаря сооружению и вводу в эксплуатацию новых мощностей. В частности, были произведены энергетические пуски блока №1 Ленинградской АЭС-2 и блока №4 Ростовской АЭС. В промышленную эксплуатацию был введен энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2.