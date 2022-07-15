Пекин, 15 июля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Заявление американского президента Джо Байдена о якобы «лидерстве» США в ближневосточном регионе критически восприняло министерство иностранных дел Китая. Об этом 15 июля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Министерство иностранных дел КНР Ван Вэньбинь

«Ближний Восток нельзя считать чьим-то «задним двором"», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать высказывание Байдена о том, что у Соединённых Штатов якобы «исключительное положение» на Ближнем Востоке.

Также Ван Вэньбинь отметил, что в указанном регионе в данный момент не очень спокойная ситуация и добавил, что Китай готов путем совместных усилий с международным сообществом более активно миру и развитию Ближнего востока.

Кроме этого, китайский дипломат уточнил, что сегодня странам этого региона в первую очередь нужны стабильность и успешный социально-экономическом рост.

«Хозяева Ближнего Востока — народы, проживающие на его территории», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь написал, что Соединенные Штаты являются империей лжи.