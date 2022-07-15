В МИД КНР раскритиковали слова Байдена о «лидерстве» США на Ближнем Востоке
Пекин, 15 июля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Заявление американского президента Джо Байдена о якобы «лидерстве» США в ближневосточном регионе критически восприняло министерство иностранных дел Китая. Об этом 15 июля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Ближний Восток нельзя считать чьим-то «задним двором"», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать высказывание Байдена о том, что у Соединённых Штатов якобы «исключительное положение» на Ближнем Востоке.
Также Ван Вэньбинь отметил, что в указанном регионе в данный момент не очень спокойная ситуация и добавил, что Китай готов путем совместных усилий с международным сообществом более активно миру и развитию Ближнего востока.
Кроме этого, китайский дипломат уточнил, что сегодня странам этого региона в первую очередь нужны стабильность и успешный социально-экономическом рост.
«Хозяева Ближнего Востока — народы, проживающие на его территории», — заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь написал, что Соединенные Штаты являются империей лжи.